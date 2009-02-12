Графический дизайнер

Образование: Художественный лицей №190 2004-2006 г.

"Санкт-Петербургская государственная

художественно-промышленная академия

имени А.Л. Штиглица" 2006-2007 г.

" Институт телевидения бизнеса и дизайна" 2007-2009 г.

Профессиональные навыки: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

Цифровая фотография (обработка).

Опыт росписи стен.

Аэрография.

Мазаика.

Опыт работы: Типография.

Студия аэрографии.

Декоратор на "Мосфильме"

Личные характеристики: Инициативность,ответственность,уравновешенность,коммуникабельность,

психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям,

самостоятельность в принятии решений, и умение работать в команде,

стремление добиваться наилучшего результата в своей работе.