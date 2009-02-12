Образование: Художественный лицей №190 2004-2006 г.
"Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия
имени А.Л. Штиглица" 2006-2007 г.
" Институт телевидения бизнеса и дизайна" 2007-2009 г.
Профессиональные навыки: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw.
Цифровая фотография (обработка).
Опыт росписи стен.
Аэрография.
Мазаика.
Опыт работы: Типография.
Студия аэрографии.
Декоратор на "Мосфильме"
Личные характеристики: Инициативность,ответственность,уравновешенность,коммуникабельность,
психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям,
самостоятельность в принятии решений, и умение работать в команде,
стремление добиваться наилучшего результата в своей работе.