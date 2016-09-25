WordPress - эксперт
Здравствуйте, меня зовут Илиан, и я рад приветствовать Вас на моем профиле. Я предлагаю пользовательский Web для печати отзывчивым WordPres сайтов на основе с клиентами Создание Web для печати автономный онлайн-систему.Мои компетенции являются:
✔ WordPress - эксперт
✔ WooCommerce PHP, MySQL
✔ HTML, CSS
✔ JQuery
Хотя каждый проект живет в своем собственном мире и движется на своем темпе, я подход к каждому из моей работы с фокусом и вниманием. Если моя компетенция не достаточно, чтобы сделать какую-то задачу, то я скажу - "К сожалению я не могу завершить это", чем сделать это с плохим качеством. У меня есть хорошие навыки общения, Я говорю на болгарском, английском и русском языках.
Будем рады работать с вами
Спасибо