WordPress - эксперт

Здравствуйте, меня зовут Илиан, и я рад приветствовать Вас на моем профиле. Я предлагаю пользовательский Web для печати отзывчивым WordPres сайтов на основе с клиентами Создание Web для печати автономный онлайн-систему.Мои компетенции являются:

✔ WordPress - эксперт

✔ WooCommerce PHP, MySQL

✔ HTML, CSS

✔ JQuery

Хотя каждый проект живет в своем собственном мире и движется на своем темпе, я подход к каждому из моей работы с фокусом и вниманием. Если моя компетенция не достаточно, чтобы сделать какую-то задачу, то я скажу - "К сожалению я не могу завершить это", чем сделать это с плохим качеством. У меня есть хорошие навыки общения, Я говорю на болгарском, английском и русском языках.

Будем рады работать с вами

Спасибо