Спасибо Илье за плодотворное сотрудничество! С ним очень удобно и приятно работать – он очень приятен в общении и деликатен. Предоставил чёткое техническое задание, из которого было понятно, что должно получиться в итоге. Если были корректировки, то всё в рамках ТЗ. Кроме того, хочу отметить тот факт, что за временную невозможность принять работу, вызванную форс-мажорными обстоятельствами, с его стороны было дополнительное вознаграждение, что ещё раз характеризует его как очень порядочного человека! Сотрудничеством очень доволен! Надеюсь на его продолжение! Спасибо! Всем рекомендую!