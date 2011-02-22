ilieivch

Илья ilieivch

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт торгового центра

    Необходимо на любой CMS сделать сайт для торгового центра. Состав работ: - дизайн - верстка - наполнение контентом от заказчика - админка При заявке оставляйте ссылку на портфолио, сроки и ваш бюджет.

    Сайты «под ключ»6 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка дизайна для сайта flash игры

    $300

    Нужен логотип и дизайн типовых страниц для сайта flash игры. Уже есть дизайн главной страницы, необходимо на его основе сделать дизайн остальных страниц + формы для алертов. Всего 6 форм и 3 типовых страницы. Сделать ...

    FlashДизайн главной страницы
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Анимация для casual flash игры

    $500

    Наша компания разрабатывает проект flash игры, аналога bejeweled. На данном этапе нам необходимо нарисовать графику к игре, которая затем будет добавлена внутрь флэшки.

    Flash
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
thecool
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Сайт торгового центра
Спасибо Илье за плодотворное сотрудничество! С ним очень удобно и приятно работать – он очень приятен в общении и деликатен. Предоставил чёткое техническое задание, из которого было понятно, что должно получиться в итоге. Если были корректировки, то всё в рамках ТЗ. Кроме того, хочу отметить тот факт, что за временную невозможность принять работу, вызванную форс-мажорными обстоятельствами, с его стороны было дополнительное вознаграждение, что ещё раз характеризует его как очень порядочного человека! Сотрудничеством очень доволен! Надеюсь на его продолжение! Спасибо! Всем рекомендую!
Вячеслав профессионально выполняет свою работу, приятен в общении, готов подстраиваться под график клиента. перед заключением сделки были предоставлены дополнительные материалы, показана работа системы. Сайт действительно был разработан фактически за 3 дня, если не считать время с моей стороны на предоставление дополнительной информации и комментариев :-) Спасибо.
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Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Доработка дизайна для сайта flash игры
Мне очень приятно было сотрудничать с Ильей! Все необходимые материалы были предоставлены, была сделана предоплата и мгновенная оплата после завершения, в любое время суток можно было связаться и получить ответ. Буду только рада, если Илья обратится еще раз!
Галина выполнила работу профессионально и точно в срок. Практически все нюансы продумала сама, там где наши мнения не совпали быстро переделала до нужного результата. Очень доволен, буду обращаться еще.
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