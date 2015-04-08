ilinasveta

программирование

Образование :

1.высшее-Казанский технический университет имени Туполева (инженер по специальности приборостроение с красным дипломом);

2.высшее-письменный переводчик в сфере профессиональной коммуникации)-английский язык.

Курсы :

1.менеджмент в области информационных технологий;

2.установка, настройка и эксплуатация СМИС.

Ключевые навыки :

Опыт работы-11 лет.Опыт разработки и внедрения систем АСУТП, прикладного ПО в области связи,здравохранения, энергетики. Опыт написания технической документации. Опыт управления разработкой, тестированием и внедрением ПО.Delphi, C++, MS SQL, FireBird, опыт разработки приложений для работы с устройствами по usb/com портам.Знание принципов ООП, основ бережливого производства, основ бухгалтерского учета, описания бизнес-процессов, систем СМИС.Умение и желание разбираться с чужим исходным кодом.

Разработанные проекты :

- Автоматизированная система испытаний оборудования РРС.- Автоматизированная система контроля и управления оборудованием радиорелейных станций (РРС).- Технологические программы настройки и отладки оборудования РРС.

- Разработке протоколов обмена данными оборудования РРС, разработка алгоритмов ПО контроллеров.- Система мониторинга и управления станциями.

- Разработка систем автоматизации учреждений здравоохранения ("Вакцинация", "Стационар", "Идентификация пациентов ЛПУ", "Рассылка СМС-напоминаний пациентам").

-Разработка ПО в области энергетики ( "Анализ аварийных отключений и рассылка соответствующих смс-оповещений", "Анализ точек учета", "Анализ интернет-трафика", "Детализация телефонных звонков предприятия").