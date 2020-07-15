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Артём Ильин ilinchange

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Помогу в разработке шкафов управления АСУ ТП

Инженер проектировщик АСУ ТП, с опытом работы от 2-х лет.

Готов выполнить следующий фронт работ: 

*Разработка рабочей-конструкторской документации АСУ ТП (схемы Э0, Э3, Э6, ТЭ4 и т.д. для ШУ АСУ, пультов и т.п.)

*Разработка рабочей-конструкторской документации для электрооборудования промышленный предприятий (Раздел ЭО, ЭС, ЭМ, ЭГ) 

*Подбор промышленного оборудования, на основе ваших рекомендаций.