ilinchange

Артём Ильин ilinchangeilinchange
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Помогу в разработке шкафов управления АСУ ТП
Инженер проектировщик АСУ ТП, с опытом работы от 2-х лет.
Готов выполнить следующий фронт работ:
*Разработка рабочей-конструкторской документации АСУ ТП (схемы Э0, Э3, Э6, ТЭ4 и т.д. для ШУ АСУ, пультов и т.п.)
*Разработка рабочей-конструкторской документации для электрооборудования промышленный предприятий (Раздел ЭО, ЭС, ЭМ, ЭГ)
*Подбор промышленного оборудования, на основе ваших рекомендаций.
Действие аккаунта приостановлено!