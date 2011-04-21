Instant cms сделать http://otpugivaem.ru/shop/otpugivateli-gryzunov/ultrazvukovoi-otpugivatel-gryzunov-torna.html вывод артиклей в карточках товара (они есть, но видны в админке) и также функцию в карточке товара возможность уведомления о появлении товара, если он пока не в наличии - как ...