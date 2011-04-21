Здравствуйте, нужно надеть новый шаблон на http://otpugivateli.com/ , шаблон адаптивный, будет куплен нами. Сохранить урлы и страницы тегов.
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Instant cms сделать http://otpugivaem.ru/shop/otpugivateli-gryzunov/ultrazvukovoi-otpugivatel-gryzunov-torna.html вывод артиклей в карточках товара (они есть, но видны в админке) и также функцию в карточке товара возможность уведомления о появлении товара, если он пока не в наличии - как ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Движок webasyst 1. Меню товара слева сделать выпадающим как на http://www.sadovnik-shop.ru/ По дизайну сделать как http://tgarden.ru/ Надо чтобы было редактируемым в админке. Слева под этим меню - Нужна помощь блок ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно переделать дизайн в Shop-script 5, базовую тему, сохранив адаптивность. Сделать похожий шаблон http://webasyst24.ru/product/786/Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
на сайте продаются электрокамины. Обычно для людей важно, насколько камин впишется в их интерьер. Нужен модуль, скрипт и тп, который позволит загрузить фото своего интерьера прямо в карточку товара и посмотреть как будет выглядеть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать макет обычного каталога по медкроватям. Фото и инфо предоставим. Недорого, без излишеств. Дизайн приятный, достаточно строгий, для медтехники. 25 страниц + обложка.Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Наподобие http://project-stairs.ru/ Настрою-переделаю сам, наполню сам. Нужны работающие скрипты и структура. Если сделаете недорого под ключ - предлагайте.Завершен11 лет назад
- $100
http://alkometry.com http://otpugivateli.com по максимальному кол-ву запросов. Потребуется также добиться высокого CTR и неплохой конверсии (последнее зависит не только от сайта, но и от реальности объявлений)Контекстная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $40
http://alcotester.in.ua/alcotester-online.html Как здесь, но непохожий дизайном. Разместить на странице http://alkometry.com/articles/virtualnyy-alkotester, чтобы был там в рабочем виде. Скрипт делать компактным в интерфейсе, не вытянутым по странице вниз сильно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Интернет-магазин otpugivateli.com/. Нужно сделать перелинковку как тут http://otpugivateli.com/shop/tornado-ozv-01 ссылку в тексте и виджет рекомендуемого товара ниже (автоматического модуля нет) Нужно оптимизировать карточки товара, категории и статьи по ключевым словам, можно использовать ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
http://www.alkometry.ru/ Примерно как здесь www.digital-voice.ru/. Это старая Джумла, немного переделанная. Здесь просто знания Джумлы возможно не хватит, тем более, просто настроить модуль поиска по товарам вряд ли получится, так как есть доработки движка. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
1. Система 1С Битрикс малый Бизнес за 24 т р с возможностью апгрейда. Цена вместе с CMS до 95 т. р. 2. Логотип и фирменный стиль, чтобы передавал идею названия, но без неадекватных целям ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт otdelka911.ru CMS Webasyst Нужен калькулятор расчета количества панелей ПВХ по формуле приведенной здесь http://e-plast.org/raschet_kolichestva_pan1eley_pvhВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
http://otdelka911.ru/product/1359-vishnja-dikaja/ На всех подобных страницах убрать слэш в конце и чтобы только адрес без слэша отдавал 200ОК. Сейчас с ним и без отдает страница 200 ОК. Страницы категорий тоже сделать без слэша http://otdelka911.ru/category/601/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Тип работы: Полный рабочий день Место работы: Дистанционно Должностные обязанности: Работа с интернет-магазинами: верстка товаров, верстка статей, рерайтинг статей, коррекция цен по прайс-листам. Требования к квалификации: Знание HTML, грамотный русский ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт http://www.lesenki.org/ Нужно: 1. Сделать уникальные метатеги keywords+description для каждой страницы. 2. Сделать переадресацию с www на без www правильно. 301 сейчас сначала идет на /index.php?...(все страницы кроме главной), потом на правильную ...Завершен14 лет назад
http://www.tooth-brush.ru/ Нужно создать регулярное правило редиректа в .htaccess с такого типа урлов, например: http://www.tooth-brush.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=1 нужно направить на http://www.tooth-brush.ru/?page=shop.browse&option=com_virtuemart То есть, без параметров: index.php &Itemid=1 &category_id=...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать редирект, к примеру: с http://www.alkometry.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=1 на http://www.alkometry.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать ЧПУ на Джумле 1.0 сайт ad120x80.ru, medtechnic.ru. Это интернет-магазины, есть модуль virtuemart, поэтому немного сложнее все, чем без него.Завершен14 лет назад
Нужно сделать редирект 301 и ЧПУ на Джумле 1.0 сайт ad120x80.ru, а также редирект 301 на digital-voice.ru.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад