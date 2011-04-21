iliyaSh

Илья iliyaSh

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Diafan

    Здравствуйте, нужно надеть новый шаблон на http://otpugivateli.com/ , шаблон адаптивный, будет куплен нами. Сохранить урлы и страницы тегов.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать 2 доработки

    Instant cms сделать http://otpugivaem.ru/shop/otpugivateli-gryzunov/ultrazvukovoi-otpugivatel-gryzunov-torna.html вывод артиклей в карточках товара (они есть, но видны в админке) и также функцию в карточке товара возможность уведомления о появлении товара, если он пока не в наличии - как ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать модуль

    на сайте продаются электрокамины. Обычно для людей важно, насколько камин впишется в их интерьер. Нужен модуль, скрипт и тп, который позволит загрузить фото своего интерьера прямо в карточку товара и посмотреть как будет выглядеть ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно настроить Гугл Адвордз

    $100

    http://alkometry.com http://otpugivateli.com по максимальному кол-ву запросов. Потребуется также добиться высокого CTR и неплохой конверсии (последнее зависит не только от сайта, но и от реальности объявлений)

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен калькулятор алкотестер онлайн

    $40

    http://alcotester.in.ua/alcotester-online.html Как здесь, но непохожий дизайном. Разместить на странице http://alkometry.com/articles/virtualnyy-alkotester, чтобы был там в рабочем виде. Скрипт делать компактным в интерфейсе, не вытянутым по странице вниз сильно.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно недорого оптимизировать сайт

    $250

    Интернет-магазин otpugivateli.com/. Нужно сделать перелинковку как тут http://otpugivateli.com/shop/tornado-ozv-01 ссылку в тексте и виджет рекомендуемого товара ниже (автоматического модуля нет) Нужно оптимизировать карточки товара, категории и статьи по ключевым словам, можно использовать ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать поиск по товарам на сайте

    $100

    http://www.alkometry.ru/ Примерно как здесь www.digital-voice.ru/. Это старая Джумла, немного переделанная. Здесь просто знания Джумлы возможно не хватит, тем более, просто настроить модуль поиска по товарам вряд ли получится, так как есть доработки движка. ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт на Битрикс

    $2500

    1. Система 1С Битрикс малый Бизнес за 24 т р с возможностью апгрейда. Цена вместе с CMS до 95 т. р. 2. Логотип и фирменный стиль, чтобы передавал идею названия, но без неадекватных целям ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить ЧПУ в Webasyst CMS

    http://otdelka911.ru/product/1359-vishnja-dikaja/ На всех подобных страницах убрать слэш в конце и чтобы только адрес без слэша отдавал 200ОК. Сейчас с ним и без отдает страница 200 ОК. Страницы категорий тоже сделать без слэша http://otdelka911.ru/category/601/

    Webasyst
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик товаров

    $500

    Тип работы: Полный рабочий день Место работы: Дистанционно Должностные обязанности: Работа с интернет-магазинами: верстка товаров, верстка статей, рерайтинг статей, коррекция цен по прайс-листам. Требования к квалификации: Знание HTML, грамотный русский ...

    HTML
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно оптимизировать движок сайта

    Сайт http://www.lesenki.org/ Нужно: 1. Сделать уникальные метатеги keywords+description для каждой страницы. 2. Сделать переадресацию с www на без www правильно. 301 сейчас сначала идет на /index.php?...(все страницы кроме главной), потом на правильную ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редирект урлов в .htaccess

    http://www.tooth-brush.ru/ Нужно создать регулярное правило редиректа в .htaccess с такого типа урлов, например: http://www.tooth-brush.ru/index.php?page=shop.browse&amp;category_id=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1 нужно направить на http://www.tooth-brush.ru/?page=shop.browse&amp;option=com_virtuemart То есть, без параметров: index.php &amp;Itemid=1 &amp;category_id=...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

MIG2011
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Нужен недорогой лэндинг или шаблон
Илья нормальный заказчик знает что хочет получить в конце проекта приятно было работать. Рекомендую.
Игорь адекватен в общении, всегда на связи, дело знает, делает доступно по цене. Рекомендую.
Ответный отзыв
Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать ЧПУ на Джумле 1.0
Joomla
Хорошо поработали и с оплатой без проблем. Рекомендую)
Роман сделал работы быстро, уверенно, впечатления самые приятные. На все вопросы ответил без промедления и полностью. Такая аккуратность бывает не так уж часто на фрилансе, поэтому рекомендую всем.
Ответный отзыв