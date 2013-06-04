iljaxo

Илья iljaxo

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка NodeJS + Yii

    Требуется разработчик NodeJS + Yii, для рефакторинга кода рекламного сервера. Требования: - Опыт разработки с использованием NodeJS, yii framework, MongoDB - Умение разбираться в чужом коде Остальные ...

    MongoDBNode.jsYii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сбор URL адресов по ключевым словам (бот).

    Требуется написать бота, который соберет базу URL адресов сайтов, соответствующих определенной тематике (на базе ключевых слов). Например, задаем ключвое словосочетание: "продажа компьютеров", ПО ищет и сохраняет адреса сайтов, занимающихся продажей компьютеров.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка рекламной сети

    $6500

    Требуется написать движок и веб-интерфейс для рекламной сети. Три вида форматов рекламы: 1) рекламная строчка с фиксированной оплатой за клики; 2) текстово-графические объявления с оплатой за клики (по принципу аукциона); ...

    Yii
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Постинг на форекс форумах (англ. язык)

    $500

    Требуется постинг на форумах, на англ. языке. Тематика форекс. Необходимо писать осознанные сообщения: отвечать в темах, задавать вопросы и тд. Конечная цель - набрать определенное кол-во сообщений. Форумы хорошо модерируются. Оплата $0.3 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется написание БОТа

    Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас — опыт эмитации дйствий пользователя через COM интерфейс браузера... Приложение предпочтительно написать на ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется написание БОТа.

    Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас - опыт работы со всеми известными формумными движками. Приложение предпочтительно написать на C# (но ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Коррекция верстки под IE7, IE8, IE9

    Требуется коррекция отдельных элементов верски под IE7, IE8, IE9. Просьба отвечать только тем, кто уверен что может сделать. Попробовать не надо. Подробнее при личном контакте. Оплата договорная.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Принудительный биндинг сокета на PHP

    Есть скрипт почтовой рассылки на PHP, там не правильно формируется хеадер при отправке писем. Скрипт стоит на одном IP и домене, а в хеадерах фигурирует другой IP+domain привязаные к тому же серверу. Надо принудительно забиндить ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Бот для рассылки ЛС

    $100

    Требуется бот для рассылки ЛС по определенным критериям (не для форумов). Посути это парсер который находит в коде определенные строки, кликает на ссылку, вводит в форму сообщения текст и отправляет. Предпочтительно ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка под IE6 и выше

    Требуется адаптировать верстку сайта под IE6, IE7, IE8 и выше. Задача, сделать максимально близко к тому, как сайт выглядит в современных браузерах сейчас (есть закругленные уголы, которые IE не может отобразить и некоторые другие ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание лоадера

    Есть логотип. Требуется на его базе сделать лоадер. Две стрелочки обвивают круглый шар. Вечный цикл. Для реалистичности надо делать в 3D. На выходе файл в формате GIF.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Настройка сервера
Был рад работать с Ильей, уважительный в обшении, по оплате не возникала никаких вопросов. Надеюсь поработать в будушем на постоянно основе
Егор оперативно помог с настройками сервера, рекомендую.
Ответный отзыв
retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Настройка Spamassasign
Отличный заказчик, было приятно работать. Задача поставлена четко, оплата в срок. Буду сотрудничать еще.
Исполнитель раобрался с заданием и настроил фильтры спама. Рекомедую.
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Требуется доработать дизай нескольких страниц
Было приятно работать с Ильей, четкая задача и оплатил вовремя.
Выполнили поставленную задачу. Адекватно реагируют на замечания. Остался доволен.
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