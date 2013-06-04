требуется помощь в настройка сервера
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется настройка SpamassasignСистемное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется разработчик NodeJS + Yii, для рефакторинга кода рекламного сервера. Требования: - Опыт разработки с использованием NodeJS, yii framework, MongoDB - Умение разбираться в чужом коде Остальные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется написать бота, который эмитирует посетителя сайта Что должен уметь: 1) Посещать список доменов (из файла) 2) Эмитировать движение мишкой, сколлинг страницы и делать от 1 до 3 ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется написать текст на англ языке.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется написать бота, который соберет базу URL адресов сайтов, соответствующих определенной тематике (на базе ключевых слов). Например, задаем ключвое словосочетание: "продажа компьютеров", ПО ищет и сохраняет адреса сайтов, занимающихся продажей компьютеров.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $6500
Требуется написать движок и веб-интерфейс для рекламной сети. Три вида форматов рекламы: 1) рекламная строчка с фиксированной оплатой за клики; 2) текстово-графические объявления с оплатой за клики (по принципу аукциона); ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется постинг на форумах, на англ. языке. Тематика форекс. Необходимо писать осознанные сообщения: отвечать в темах, задавать вопросы и тд. Конечная цель - набрать определенное кол-во сообщений. Форумы хорошо модерируются. Оплата $0.3 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас — опыт эмитации дйствий пользователя через COM интерфейс браузера... Приложение предпочтительно написать на ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас - опыт работы со всеми известными формумными движками. Приложение предпочтительно написать на C# (но ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется PHP разработчик, с опытом использования YII FRAMEWORK. Отличное знание: JavaScript, MySQL, MongoDB, Sockets. Высокие нагрузки. Умение делать качественную верстку. Работа на несколько часов в день ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
На ВПС необходимо поднять свой ДНС, настроить DKIM, SPF, установить пхп модуль IMAP. ОС: Debian.Системное администрирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется коррекция отдельных элементов верски под IE7, IE8, IE9. Просьба отвечать только тем, кто уверен что может сделать. Попробовать не надо. Подробнее при личном контакте. Оплата договорная.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется поправить верстку под IE6/7HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP программист, переписать небольшую часть кода. Срочно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт почтовой рассылки на PHP, там не правильно формируется хеадер при отправке писем. Скрипт стоит на одном IP и домене, а в хеадерах фигурирует другой IP+domain привязаные к тому же серверу. Надо принудительно забиндить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется бот для рассылки ЛС по определенным критериям (не для форумов). Посути это парсер который находит в коде определенные строки, кликает на ссылку, вводит в форму сообщения текст и отправляет. Предпочтительно ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется адаптировать верстку сайта под IE6, IE7, IE8 и выше. Задача, сделать максимально близко к тому, как сайт выглядит в современных браузерах сейчас (есть закругленные уголы, которые IE не может отобразить и некоторые другие ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть логотип. Требуется на его базе сделать лоадер. Две стрелочки обвивают круглый шар. Вечный цикл. Для реалистичности надо делать в 3D. На выходе файл в формате GIF.Анимация5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется переделать верстку с DIV на Table (что бы фон, картинки, текст загружались напрямую, без CSS) 1 простая страница.HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад