ilkinmamedov

iOS Разработчик
Имею опыт разработки iOS-приложений около года. Я общительна и трудолюбива, постоянно ставлю перед собой цели и достигаю их. Люблю путешествовать и программировать, постоянно узнаю что-то новое и подкрепляю свои знания старыми.
Навыки и умения:
• Язык программирования: Swift;
• Фреймворки: UIKit, SwiftUI, CoreML, ARKit, StoreKit;
• Базы данных: UserDefaults, CoreData, Realm, Firebase, SQLite;
• Шаблоны: MVC, MVVM;
• Контроль версий: Git;
• Сеть: URLSession, Alamofire;
• Менеджеры пакетов: CocoaPods, Carthage, Swift Package Manager;
• Отслеживание проекта: Atlassian Jira;
Я против войны в Украине!