ilkinmamedov

iOS Разработчик

Имею опыт разработки iOS-приложений около года. Я общительна и трудолюбива, постоянно ставлю перед собой цели и достигаю их. Люблю путешествовать и программировать, постоянно узнаю что-то новое и подкрепляю свои знания старыми.

Навыки и умения:

• Язык программирования: Swift;

• Фреймворки: UIKit, SwiftUI, CoreML, ARKit, StoreKit;

• Базы данных: UserDefaults, CoreData, Realm, Firebase, SQLite;

• Шаблоны: MVC, MVVM;

• Контроль версий: Git;

• Сеть: URLSession, Alamofire;

• Менеджеры пакетов: CocoaPods, Carthage, Swift Package Manager;

• Отслеживание проекта: Atlassian Jira;