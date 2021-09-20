illqtenebris

Меня зовут Алексей, я занимаюсь созданием и менеджментом контекстной и товарной рекламы в #GoogleAds.
❓Желаете попасть в топ объявлений Google Shopping?
❓Хотите добиться максимального ROI вашей рекламной кампании?
❓Устали от оверпрайсов различных рекламных агентств?
Моя работа - ваша прибыль. 螺
Я хочу сделать так, что бы клиенты нашли ваши товары и услуги! 🚀
#Помогу настроить Вам товарные объявления Google Shopping:
- Создание фида товаров.
- Устранение ошибок в существующем фиде.
- Запуск и оптимизация рекламной кампании.
- Подбор минус-слов, настройка аудиторий, геотаргетинга.
И контекстную рекламу Google Ads:
- Подбор ключевых слов.
- Выбор оптимальной стратегии продвижения.
- Оптимизация ставок и бюджетов.
- Написание текстов объявлений.
- Подбор минус-слов, настройка аудиторий, геотаргетинга.
- Настройка расширений.
Естественно подключение Google Analytics, создание целей, списков ремаркетинга для рекламных кампаний.
Гарантия лучшей цены! ✅
И помните: Ничто не существует реально, пока этого нет в гугл поиске.
Высокой всем эффективности и хорошего настроения!