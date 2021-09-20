illqtenebris

Google Ads for Business

Меня зовут Алексей, я занимаюсь созданием и менеджментом контекстной и товарной рекламы в #GoogleAds. 

❓Желаете попасть в топ объявлений Google Shopping?

❓Хотите добиться максимального ROI вашей рекламной кампании?

❓Устали от оверпрайсов различных рекламных агентств?

Моя работа - ваша прибыль. 螺

Я хочу сделать так, что бы клиенты нашли ваши товары и услуги! 🚀

#Помогу настроить Вам товарные объявления Google Shopping:

- Создание фида товаров.

- Устранение ошибок в существующем фиде.

- Запуск и оптимизация рекламной кампании.

- Подбор минус-слов, настройка аудиторий, геотаргетинга.

И контекстную рекламу Google Ads:

- Подбор ключевых слов.

- Выбор оптимальной стратегии продвижения.

- Оптимизация ставок и бюджетов.

- Написание текстов объявлений.

- Подбор минус-слов, настройка аудиторий, геотаргетинга.

- Настройка расширений.

Естественно подключение Google Analytics, создание целей, списков ремаркетинга для рекламных кампаний. 

Гарантия лучшей цены! ✅

И помните: Ничто не существует реально, пока этого нет в гугл поиске.  

Высокой всем эффективности и хорошего настроения! 