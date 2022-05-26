Веб-дизайнер Figma + Photoshop + Illustrator

 Приветствую! Меня зовут Илья, мне 19 лет, родом из Беларуси. Всегда иду на контакт, доброжелателен и начитан.

 Не буду многословен. Занимаюсь веб-дизайном с 2020 г. с перерывами. Постоянно занимался практикой, насмотренностью, освоением инструментов.

 Мои умения:

• Figma (отличные знания, много практики)

• Photoshop (фотошопом пользуюсь еще с давних времен, в основном для работы с фотографиями)

• Illustrator (пользуюсь для создания логотипов, также знаю отлично)

• After Effects (базовые знания, пользовался для практики с анимациями и обработки видео)

❤ Надеюсь на сотрудничество с вами!