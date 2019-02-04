Готовы ли вы увидеть действительно профессионального разработчика в его лучшем исполнении?Если вы - я правильный человек для вас.

У меня около 4 лет опыта в веб-разработке. Так что я знаю все вокруг.

Мои самые сильные навыки: WordPress, Drupal, WIX, PHP (фреймворки: codeigniter, laravel, kohana, symfony2, yii2), JavaScript, jQuery, css, html, bootstrap.

Моя цель не просто взять ваш проект, а привести его к успешному завершению

Наем меня будет мудрым вкладом в ваше дело или в личном улучшении.

С уважением, ваш будущий партнер.