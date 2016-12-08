Система в связке с приложением работает по long pool. Требуется оптимизация базы - перезаписывать завершенные маршруты в base64 line и удалять - проверить работу пуш уведомлений - исправить ошибки связанные с ...
- $300Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо добавить функционал и устранить ошибки в мобильном приложении. Тематика: реклама на колесах. Желательно нативный android разработчик.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн для мобильного приложения радио. Подробности по скайпуДизайн мобильных приложений25 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать возможность добавлять к существующим наборам файлов новые, загружая CSV-файлы через админку, создать раздел в админке и предоставить права доступа конкретному пользователю. В разделе должен отображаться список наборов с функционалом crud, оформление и интерфейс ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать дизайн для сайта. Макеты готовы. Страниц мало.HTML-верстка41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо на yii2 разработать админку для сайта: - загрузка аудио-файлов, изображений - "живой" чат - построение графиков с аналитикой (часть данных будет браться из моб.приложения) - управление персоналом (разграничение прав) - добавление ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать портал на RoR с учетом нового дизайна. Подробности по скайпуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать мобильное приложение на Xamarin. На бекэнде надо написать скрипт, который отвечает за отправку пушей на iOS, подключить клиента и пару мелких задачМобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо: - Установить бандлер - Восстановить гемы - Запустить unicorn – поднять сервер после падения (отключение света в серверной) Подробнее по скайпуСистемное администрирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение под android и ios на cordova и angular. Преимуществом будет наличие проектов такси, работа с картами и гео определением. Похожим проектом является indriver. Нами предоставляется api и интерактивные прототипы.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать (нарисовать) дизайн для мобильного приложения. Подробности по скайпуДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать полноценное мобильное приложение на Cordova проекта умный дом. С помощью которого будет возможность управления всеми элементами умного дома. Это свет, отопление, теплый пол, кондиционеры, контроль доступа, безопасность, приборы учета, полив и другое. Есть ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо доработать систему управления грузоперевозками. Тех. требования: PHP 5.6 и выше, MySQL Yii Framework 2.0 Bootstrap и чувство вкусаВеб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать на платформе Cordova (Xamarin) следующие модули: -Разработка модуля «Авторизация/Регистрация» -Модуль «Заказ» -Модуль «Чат-общение» -Разделы «о нас», «центр поддержки», «контакты», «авторизация» -Составление инструкции ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад