ilnazitachi5

Ильназ Гильмутдинов ilnazitachi5

 
37 летРоссия/Альметьевск
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Продвижение и раскрутка в Инстаграм

- Наши цены на привлечение людей в Instagram: (подписчики) 

Пакет «Знакомство» 1.000 подписчиков - 165 руб. 

Пакет «Мини» 5.000 подписчиков - 630 руб. 

Пакет «Стандарт» 10.000 подписчиков - 1.200 руб. (Хит!)

Пакет «Большой» 20.000 подписчиков - 2.300 руб. 

Пакет «Примиум» 50.000 подписчиков - 5.800 руб. 

Пакет «Максимум» 100.000 подписчиков - 11.600 руб. 

- Наши цены на привлечение лайков в Instagram: (Лайки) 

Пакет «Школьник» 2.000 лайков - 145 руб. 

Пакет «Студент» 20.000 лайков - 750 руб. 

Пакет «Хипстер» 50.000 лайков - 1.750 руб. 

Пакет «Фотограф» 100.000 лайков - 3.250 руб. 

- Наши цены на привлечение комментарии в Instagram: (комментарии) 

Пакет «Грузчик» 10 комментариев - 85 руб. 

Пакет «Прогер» 30 комментариев - 245 руб.

Пакет «Писатель» 100 комментариев - 750 руб.

Пакет «Дж. Мартин» 500 комментариев - 3.200 руб.

 1) Накручиваем 110%, тк до 10% могут отписаться. В результате у вас точно останется не меньше подписчиков чем вы заказали:) 

 2) Накрутка очень быстрая - от 2000 до 3000 подписчиков в сутки. 

 3) Нужна только ссылка на Ваш профиль!* - (Безопасно) Связь со мной https://vk.com/prizrochny_player (пишите сюда)

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