Продвижение и раскрутка в Инстаграм

- Наши цены на привлечение людей в Instagram: (подписчики)

Пакет «Знакомство» 1.000 подписчиков - 165 руб.

Пакет «Мини» 5.000 подписчиков - 630 руб.

Пакет «Стандарт» 10.000 подписчиков - 1.200 руб. (Хит!)

Пакет «Большой» 20.000 подписчиков - 2.300 руб.

Пакет «Примиум» 50.000 подписчиков - 5.800 руб.

Пакет «Максимум» 100.000 подписчиков - 11.600 руб.

- Наши цены на привлечение лайков в Instagram: (Лайки)

Пакет «Школьник» 2.000 лайков - 145 руб.

Пакет «Студент» 20.000 лайков - 750 руб.

Пакет «Хипстер» 50.000 лайков - 1.750 руб.

Пакет «Фотограф» 100.000 лайков - 3.250 руб.

- Наши цены на привлечение комментарии в Instagram: (комментарии)

Пакет «Грузчик» 10 комментариев - 85 руб.

Пакет «Прогер» 30 комментариев - 245 руб.

Пакет «Писатель» 100 комментариев - 750 руб.

Пакет «Дж. Мартин» 500 комментариев - 3.200 руб.

1) Накручиваем 110%, тк до 10% могут отписаться. В результате у вас точно останется не меньше подписчиков чем вы заказали:)

2) Накрутка очень быстрая - от 2000 до 3000 подписчиков в сутки.

3) Нужна только ссылка на Ваш профиль!* - (Безопасно) Связь со мной https://vk.com/prizrochny_player (пишите сюда)