Дизайн интерьеров, визуализация, коллажи, технические чертежи, управление проектами, составление календарного плана и т.д.
- разработка концепции;
- эскизный проект;
- 3D-визуализация;
- рабочая документация (планы, спецификации оборудования, мебели, отделки);
- 2 варианта правки при необходимости.
- обмерочный план;
- рекомендации к проекту;
- спецификация внесенных правок в проект;
- план демонтажа;
- план монтажа;
- план после перепланировки;
- 3D схема квартиры;
- мебельный план;
- спецификация мебели;
- план маркировки углов помещений;
- развертка стен помещений;
- спецификация сантехнических приборов;
- план размещения осветительных приборов;
- спецификации освещения и электрооборудования;
- план групп света, выключателей, розеток и электровыводов;
- план аудио/видео сети;
- план вентиляции и кондиционирования;
- план потолков; разрезы потолков;
- план покрытия полов; разрезы по полам;
- план отопления;
- спецификация радиаторов;
- план заполнения дверных проемов; спецификация дверей;
2019 МФПУ "Синергия" Менеджмент, Управление проектами
2018 Международная Школа Дизайна, Дизайнер интерьера жилых и общественных помещений
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