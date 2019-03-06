ilonasurkant

Илона ilonasurkant

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн интерьеров, визуализация, коллажи, технические чертежи, управление проектами, составление календарного плана и т.д.
  • разработка концепции;
  • эскизный проект;
  • 3D-визуализация;
  • рабочая документация (планы, спецификации оборудования, мебели, отделки);
  • 2 варианта правки при необходимости.
Заказчик получает:
  • обмерочный план;
  • рекомендации к проекту;
  • спецификация внесенных правок в проект;
  • план демонтажа;
  • план монтажа;
  • план после перепланировки;
  • 3D схема квартиры;
  • мебельный план;
  • спецификация мебели;
  • план маркировки углов помещений;
  • развертка стен помещений;
  • спецификация сантехнических приборов;
  • план размещения осветительных приборов;
  • спецификации освещения и электрооборудования;
  • план групп света, выключателей, розеток и электровыводов;
  • план аудио/видео сети;
  • план вентиляции и кондиционирования;
  • план потолков; разрезы потолков;
  • план покрытия полов; разрезы по полам;
  • план отопления;
  • спецификация радиаторов;
  • план заполнения дверных проемов; спецификация дверей;
Высшее образование

2019 МФПУ "Синергия" Менеджмент, Управление проектами

2018 Международная Школа Дизайна, Дизайнер интерьера жилых и общественных помещений