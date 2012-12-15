Резюме

Я, Чепорнюк Ілона Олегівна, народилася 17.04.95 р. в м. Вінниця Вінницької області.

Закінчила 9 класів школи-ліцею №7 ( з юридичним нахилом).

Закінчивши дев’ять класів, поступила в Технологічно-Промисловий коледж Вінницького Національного Аграрного Університету.

На даний момент навчаюся на ІІІ курсі. Навчаюся на відмінно.

2009 року посіла ІІІ місце на обласній олімпіаді з фізики. Маю диплом про закінчення 9 класів з відзнакою. Учасниця чемпіонату світу з сучасних танців (м. Лас-Вегас, 2011р.), п’ятикратна чемпіонка України. Вільно володію програмами Word, Excel, Access , Power Point та Інтернет ресурсами. Маю диплом про закінчення курсів англійської мови.

Особисті якості :

Старанна,дисциплінована, комунікабельна, вмію працювати в команді, відповідальна, маю організаторські здібності, уважна, легко навчаюся новому,цілеспрямована та неконфліктна, адекватно сприймаю критику.