Cоздам для Вас качественный дизайн - будь то веб-сайт или разработка визитки. Ваше и свое время ценю, поэтому сроки соблюдаю. Работаю согласно тз, все требования, пожелания, примеры того что нравится/не нравится, тексты и изображения, которые Вы хотите видеть в готовом макете присылайте в виде писем.
Мои работы можно посмотреть здесь:
Что делаю:
• Дизайн, прототипирование сайтов с нуля (landing page, сайт-визитка, интернет-магазин, сайт-каталог, корпоративный сайт, пр.)
• Разработка адаптивного дизайна
• Редизайн существующих сайтов
• Создание баннеров для медийной рекламы
• Создание инфографики
• Дизайн полиграфической продукции (визитки, листовки, каталоги, календари, и т.п.)
• Разработку фирменного стиля, брендбука, гайдлайнов (дизайн корпоративной одежды, pos-материалов и т.п.)
• Обработку фото (обтравка, цветокоррекция, ретушь, создание коллажа, устранение дефектов)
Помимо сайта и указанных социальных сетей, со мной можно связаться так:
• позвонив по номеру: +380978348826 (или написав в telegram)
• написав письмо на [email protected]
• написав в skype: papriika886