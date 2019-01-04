Разработка индивидуального дизайна любой сложности

Cоздам для Вас качественный дизайн - будь то веб-сайт или разработка визитки. Ваше и свое время ценю, поэтому сроки соблюдаю. Работаю согласно тз, все требования, пожелания, примеры того что нравится/не нравится, тексты и изображения, которые Вы хотите видеть в готовом макете присылайте в виде писем.

Мои работы можно посмотреть здесь:

www.behance.net/papriika

www.readymag.com/u75932613

Что делаю:

• Дизайн, прототипирование сайтов с нуля (landing page, сайт-визитка, интернет-магазин, сайт-каталог, корпоративный сайт, пр.)

• Разработка адаптивного дизайна

• Редизайн существующих сайтов

• Создание баннеров для медийной рекламы

• Создание инфографики

• Дизайн полиграфической продукции (визитки, листовки, каталоги, календари, и т.п.)

• Разработку фирменного стиля, брендбука, гайдлайнов (дизайн корпоративной одежды, pos-материалов и т.п.)

• Обработку фото (обтравка, цветокоррекция, ретушь, создание коллажа, устранение дефектов)

Помимо сайта и указанных социальных сетей, со мной можно связаться так:

• позвонив по номеру: +380978348826 (или написав в telegram)

• написав письмо на [email protected]

• написав в skype: papriika886