Yii1, YupeCMS, Yii2, Sphinx, Redis, Bootstrap3/4, JS/jQuery, Gulp. Люблю проекты с интересной бизнес-логикой. Ищу долгосрочные проекты.

Привет!Меня зовут Рафаэль, я молодой, но уже опытный веб-разработчик из Сибири :) Люблю интересные задачи, связанные с нетривиальной бизнес-логикой, будь то информационные системы, образовательные платформы или приложения с электронным документооборотом. Мой опыт работы в Веб насчитывает уже более 6 лет.В основном, я занимаюсь fullstack-разработкой, организовывая полный цикл разработки приложения с нуля. В частности, мне очень интересно разбираться в бизнес-логике приложения и заниматься дальнейшим проектированием для нее информационной базы данных. Для backend-разработки (та, что отвечает за обработку данных на сервере) я использую стек LAMP: язык программирования для веб-разработки PHP7 в связке с самыми популярными PHP-фреймворками в России – Yii2 или Laravel, в качестве СУБД (базы данных) – mySQL, т.к. эти инструменты позволяют в короткие сроки произвести на свет MVP (минимальная версия работающего продукта) – приложение с основной частью функционала, демонстрирующее текущую и дальнейшую логику его работы и позволяющее в короткие сроки оценить востребованность продукта среди целевой аудитории. Также работал с PHP-фреймворком Yii1 и написанной на нем CMS Yupe для стандартных приложений а-ля интернет-магазин, блог или корпоративный портал. Для поиска данных в приложениях с высокой нагрузкой использую ElasticSearch, для кэширования – Redis. Также могу написать скрипты для автоматизированного тестирования приложения, использую для этого Selenium. Умею верстать, с адаптивом под планшеты и телефоны. Использую для этого Bootstrap v3 или v4. JS, jQuery, Ajax – само собой. Для ускорения разработки использую сборщик Gulp, для ее удобства использую Pug и SCSS.Для контроля версий проекта обычно использую Git, но приходилось работать и с Mercurial (Hg). Контроль над выполнением задач вел в Redmine и в Trello. Свой код стараюсь комментировать, понятную документацию писать умею =)Оплату за свою работу предпочитаю получать на банковскую карту или на кошелек Я.Деньги / WebMoney. Работу сдаю поэтапно, т.е. планирую с заказчиком этапы разработки приложения с учетом сроков и после сдачи очередного этапа получаю оплату.Спасибо, если у Вас возникли вопросы или предложения по сотрудничеству – пишите мне, не стесняйтесь =) В Skype: nazmutdinov.rafael или Telegram: +79609591866.