iluchkin

Игорь Лучкин iluchkin

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональное SMM решение для ваших задач!

Здравствуйте! Меня зовут Игорь, очень рад видеть Вас на моей страничке :)

Я профессионально занимаюсь SMM продвижением и интернет маркетингом уже более 3-х лет! Работаю, как самозанятый, есть возможность работать через ИП. 

В своем портфеле имею более 25 успешно реализованных проектов, которые до сих пор поддерживаются моей командой!

Присылайте Вашу заявку, с радостью ознакомлюсь с задачей и предложу возможные варианты решения!) 