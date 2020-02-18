Профессиональное SMM решение для ваших задач!

Здравствуйте! Меня зовут Игорь, очень рад видеть Вас на моей страничке :)

Я профессионально занимаюсь SMM продвижением и интернет маркетингом уже более 3-х лет! Работаю, как самозанятый, есть возможность работать через ИП.

В своем портфеле имею более 25 успешно реализованных проектов, которые до сих пор поддерживаются моей командой!

Присылайте Вашу заявку, с радостью ознакомлюсь с задачей и предложу возможные варианты решения!)