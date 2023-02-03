iluhens1978

Интернет-маркетолог, Лидогенератор

Помогаю решить проблему привлечения целевых клиентов для бизнеса - под ключ с гарантией результата.



Являюсь партнёром крупнейшего агентства лидогенерации “ФОРМУЛА ТРАФИКА” (более 600 представительств в более чем 17 странах).



Я и моя команда используем самые эффективные и передовые инструменты интернет-маркетинга: Лендинги, Квизы, Соцсети, Чат-боты, Автоворонки продаж, Контекстная и таргетинговая реклама, CRM, программы лояльности и многое другое.