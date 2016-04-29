Здравствуйте!
Я дизайнер-фрилансер. Опыт работы полгода. Создаю дизайн:
- баннеров;
- логотипов;
- визиток;
- брошюр;
- рекламных и информационных стендов;
- элементов страниц социальных сетей (VK, facebook)
- подарочных открыток;
- поздравительных и пригласительных открыток;
- фотокниг и фотоальбомов;
- а также, мелкие и масштабные работы по оформлению;
для организаций и частных лиц.
В портфолио добавил последние мои работы. Надеюсь, они Вам понравятся. Дизайн одновременно для меня и хобби, и работа, и любимое занятие. При выполнении работы учитываю в первую очередь требования заказчика.
При заказе опишите все Ваши условия и требования.
С уважением, Илья.
Контакты:
email: [email protected]
skipe: iluskarus
icq: 440168743
vkontakte: https://vk.com/caverman
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011243917635
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