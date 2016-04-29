Дизайн баннеров, логотипов, ВК, брошюр, стендов, открыток, фото. Хобби - это работа!

Здравствуйте!

Я дизайнер-фрилансер. Опыт работы полгода. Создаю дизайн:

- баннеров;

- логотипов;

- визиток;

- брошюр;

- рекламных и информационных стендов;

- элементов страниц социальных сетей (VK, facebook)

- подарочных открыток;

- поздравительных и пригласительных открыток;

- фотокниг и фотоальбомов;

- а также, мелкие и масштабные работы по оформлению;

для организаций и частных лиц.

В портфолио добавил последние мои работы. Надеюсь, они Вам понравятся. Дизайн одновременно для меня и хобби, и работа, и любимое занятие. При выполнении работы учитываю в первую очередь требования заказчика.

При заказе опишите все Ваши условия и требования.

С уважением, Илья.

Контакты:

email: [email protected]

skipe: iluskarus

icq: 440168743

vkontakte: https://vk.com/caverman

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011243917635