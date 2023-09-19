СММ-специалист

Я начинающиий смм-специалист, прошла обучение у 2 профессионалов: Виктории Ханиповой и Артура Ахтямова.

Чем я могу помочь самозанятому и предпринимателю?

VK:

✔ Проведу качественный анализ целевой аудитории

✔ Создам сообщество

✔ Наполню его актуальной информацией

✔ Проконтролирую, верно ли выбраны возрастные ограничения в сообществе. Если выбраны неверно, огромная часть аудитории просто не увидит вашу страницу

✔ Настрою важную кнопку для того, чтобы дополнительно зацепить потенциального клиента и отправить его на сайт, либо дать возможность связаться с вами по телефону

✔ Сделаю так, чтобы ваши конкуренты не могли писать в вашем сообществе

✔ Добавлю адрес и помогу вашим клиентам добраться до вас по карте

✔ Настроим автосообщения, которые будут отправляться сообществом, когда пользователь впервые откроет диалог

✔ Заполним статус сообщества

✔Создам чат-бота

INST:

✔ Комплексное оформление профиля

✔ Создание индивидуального дизайна

✔ Привлечение новой аудитории

✔ Ведение аккаунта под ключ с выкладыванием контента

✔ Подбор хэштегов по ЦА

✔ Написание постов

✔ Составление контент-плана

✔ Повышение активности на странице