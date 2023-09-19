Я начинающиий смм-специалист, прошла обучение у 2 профессионалов: Виктории Ханиповой и Артура Ахтямова.
Чем я могу помочь самозанятому и предпринимателю?
VK:
✔ Проведу качественный анализ целевой аудитории
✔ Создам сообщество
✔ Наполню его актуальной информацией
✔ Проконтролирую, верно ли выбраны возрастные ограничения в сообществе. Если выбраны неверно, огромная часть аудитории просто не увидит вашу страницу
✔ Настрою важную кнопку для того, чтобы дополнительно зацепить потенциального клиента и отправить его на сайт, либо дать возможность связаться с вами по телефону
✔ Сделаю так, чтобы ваши конкуренты не могли писать в вашем сообществе
✔ Добавлю адрес и помогу вашим клиентам добраться до вас по карте
✔ Настроим автосообщения, которые будут отправляться сообществом, когда пользователь впервые откроет диалог
✔ Заполним статус сообщества
✔Создам чат-бота
INST:
✔ Комплексное оформление профиля
✔ Создание индивидуального дизайна
✔ Привлечение новой аудитории
✔ Ведение аккаунта под ключ с выкладыванием контента
✔ Подбор хэштегов по ЦА
✔ Написание постов
✔ Составление контент-плана
✔ Повышение активности на странице