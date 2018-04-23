ilya2arzumanyn

Здравствуйте , меня зовут Арзуманян Илья , я юный писатель 17-ти лет

Я писал несколько статей для разных сайтов и газет. Писал пару своих рассказов которых к сожалению у меня нет . Я решил попробовать себя в копирайтинге , я только что создал аккаунт я доверился ребятам из сайта Weblancher и надеюсь меня этот сайт не подведёт . Пожалуйста оставляйте свои заказы и я уверяю вас вы не разочаруетесь. По поводу статей я скажу сразу , статья размером в 3000 символов будет стоить около 200 рублей . Пишите , обращайтесь .