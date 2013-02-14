, Java разработчик

Имею опыт разработки корпоративных web приложений с использованием RichFaces, JBoss SEAM, Spring, Spring Web Flow, Hibernate, EJB, Web-Service, Zk.

Опыт работы с jBoss, IBM WebSphere Portal (AS), Tomcat.

Опыт работы в администрировании WebSphere Portal (AS), установка и настройка IBM WebSphere Portal в кластерную конфигурацию.

Опыт работы с СУБД Oracle, MSSQL Server 2005(2008), DB2.

Сертифицированный специалист в области реализации и обслуживания БД под управлением MSSQL Server 2005.

Сертифицированный разработчик Microsoft Dynamics AX.