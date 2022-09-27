Приветствую тебя зашедший, раз ты тут, значит тебе понадобились мои услуги.

Ты спросишь - Почему это я должен выбрать тебя?

Я отвечу - Работа со мной гарантирует хорошее качество и скорость исполнения работы, бонусом идёт исправление мелких недочётов выявленных в ходе проведения работы.

Всё ещё не убедил? Значит идём дальше. Предлагаю ознакомиться с моими навыками:

Навыки:

- Вёрстка сайта (HTML5/CSS3)

- Адаптация сайта

- Установка сайта на хостинг

- Исправление верстки

- Создание сайта на WordPress

- Ускорение вёрстки на WordPress

- Исправление ошибок на WordPress

Ты ещё не написал мне? O_o Не нужно стесняться, пиши, я жду только тебя...