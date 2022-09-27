Приветствую тебя зашедший, раз ты тут, значит тебе понадобились мои услуги.
Ты спросишь - Почему это я должен выбрать тебя?
Я отвечу - Работа со мной гарантирует хорошее качество и скорость исполнения работы, бонусом идёт исправление мелких недочётов выявленных в ходе проведения работы.
Всё ещё не убедил? Значит идём дальше. Предлагаю ознакомиться с моими навыками:
Навыки:
- Вёрстка сайта (HTML5/CSS3)
- Адаптация сайта
- Установка сайта на хостинг
- Исправление верстки
- Создание сайта на WordPress
- Ускорение вёрстки на WordPress
- Исправление ошибок на WordPress
Ты ещё не написал мне? O_o Не нужно стесняться, пиши, я жду только тебя...
Я против войны в Украине!