Удобные сайты для вашего бизнеса

Специализация:

Разработка веб-сайтов любой сложности, будь это интернет магазин или небольшой лендинг. Серьезно отношусь к адаптации и кроссбраузерности сайтов. Моя верстка легко интегрируется на известную CMS - WordPress.

Технологии верстки: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, FlexBox, Sass/Scss.

Гарантирую качественно и в сроки выполнять заказ. В течении 14 дней после выполнения заказа предоставляю полную поддержку и исправление косяков(в случае если они будут допущены) на проекте.

Очень много практиковался и учился, решил выйти на фриланс.

Плюсы работы со мной:

Экономия денег. Оцениваю проекты в сторону заказчика, всегда слушаю мнение и предложения. Тем не менее выполняю задачи качественно.

Экономия времени. Приступаю к работе сразу же и выполняю в самые минимальные сроки, при этом качество выполнения проекта не страдает.

Сохранение нервов. Предпочитаю выполнять все требования заказчика. Задаю вопросы только на этапе подтверждения выполнения проекта. Всегда рад выслушать любые предложения заказчика.

Я самоучка, прошел курсы SoloLearn , пересмотрел кучу курсов на YouTube, очень много практиковался на разных шаблонах, некоторые из которых Вы можете увидеть в моем портфолио.

Мои контакты: