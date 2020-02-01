Удобные сайты для вашего бизнеса
Специализация:
Разработка веб-сайтов любой сложности, будь это интернет магазин или небольшой лендинг. Серьезно отношусь к адаптации и кроссбраузерности сайтов. Моя верстка легко интегрируется на известную CMS - WordPress.
Технологии верстки: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, FlexBox, Sass/Scss.
Гарантирую качественно и в сроки выполнять заказ. В течении 14 дней после выполнения заказа предоставляю полную поддержку и исправление косяков(в случае если они будут допущены) на проекте.
Очень много практиковался и учился, решил выйти на фриланс.
Плюсы работы со мной:
- Экономия денег. Оцениваю проекты в сторону заказчика, всегда слушаю мнение и предложения. Тем не менее выполняю задачи качественно.
- Экономия времени. Приступаю к работе сразу же и выполняю в самые минимальные сроки, при этом качество выполнения проекта не страдает.
- Сохранение нервов. Предпочитаю выполнять все требования заказчика. Задаю вопросы только на этапе подтверждения выполнения проекта. Всегда рад выслушать любые предложения заказчика.
Мои контакты:
- Telegram: https://t.me/BblLLlKA
- VK: https://vk.com/llyagrin
- E-mail: [email protected]