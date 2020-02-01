ilya_grin

Илья ilya_grin

 
21 годУкраина/Васильков
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Удобные сайты для вашего бизнеса

Специализация:

Разработка веб-сайтов любой сложности, будь это интернет магазин или небольшой лендинг. Серьезно отношусь к адаптации и кроссбраузерности сайтов. Моя верстка легко интегрируется на известную CMS - WordPress.

Технологии верстки: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, FlexBox, Sass/Scss.

Гарантирую качественно и в сроки выполнять заказ. В течении 14 дней после выполнения заказа предоставляю полную поддержку и исправление косяков(в случае если они будут допущены) на проекте.

Очень много практиковался и учился, решил выйти на фриланс. 

Плюсы работы со мной:

  • Экономия денег. Оцениваю проекты в сторону заказчика, всегда слушаю мнение и предложения. Тем не менее выполняю задачи качественно.
  • Экономия времени. Приступаю к работе сразу же и выполняю в самые минимальные сроки, при этом качество выполнения проекта не страдает.
  • Сохранение нервов. Предпочитаю выполнять все требования заказчика. Задаю вопросы только на этапе подтверждения выполнения проекта. Всегда рад выслушать любые предложения заказчика.
Я самоучка, прошел курсы SoloLearn, пересмотрел кучу курсов на YouTube, очень много практиковался на разных шаблонах, некоторые из которых Вы можете увидеть в моем портфолио.

Мои контакты:

JavascriptWordPressHTMLjQuerySCSSSASS