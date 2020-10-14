Дизайнер UI/UX
Добрый день!
Предоставляем полный комплекс в области Веб-дизайна сайтов и приложений.
Разрабатываю полную концепцию от идеи до ее реализации.
- Составление Персоны
- Пользовательские истории и сценарии
- Jobs To Be Done
- Разработка прототипов (для веб сайтов, приложений)
- Составление готового макета для верстки веб-сайтов и приложений
- Микро-анимация
- Оформление контента для любой социальной сети
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Power OTG Black Engine Digital Agency (POBEDA)114 просмотров
- Nike75 просмотров
- WILDBERRIES78 просмотров