Дизайнер UI/UX

Добрый день!

Предоставляем полный комплекс в области Веб-дизайна сайтов и приложений.

Разрабатываю полную концепцию от идеи до ее реализации.

- Составление Персоны

- Пользовательские истории и сценарии

- Jobs To Be Done

- Разработка прототипов (для веб сайтов, приложений)

- Составление готового макета для верстки веб-сайтов и приложений

- Микро-анимация

- Оформление контента для любой социальной сети