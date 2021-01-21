ilya_tyurin

Мой заголовок
Обо мне:
Качество и скорость: Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным а так же валидным кодом.
Я работая для вас !
Моя главная задача, чтобы вы остались довольны.
Как найти меня:
Email: [email protected]
Telegram: @Ashercinema
Telephone: +79994426425
Почему работать со мной:
Работаю без предоплаты
Сразу приступаю к работе
Всегда на связи (24 / 7)
Работая со мной вы экономите:
⏰ Время: Умею правильно распределить время
Нервы: Минимум вопросов, максимум результата
Какие есть этапы во время разработки:
Анализ задачи
Сам процесс разработки
Оптимизация
Тестирования
Сдача работы
Действие аккаунта приостановлено!