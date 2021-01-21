ilya_tyurin

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Обо мне:

 Качество и скорость: Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным а так же валидным кодом.

 Я работая для вас !

Моя главная задача, чтобы вы остались довольны.

Как найти меня:

Email: [email protected]

Telegram: @Ashercinema

Telephone: +79994426425

Почему работать со мной:

Работаю без предоплаты

Сразу приступаю к работе

Всегда на связи (24 / 7)

Работая со мной вы экономите:

⏰ Время: Умею правильно распределить время

 Нервы: Минимум вопросов, максимум результата

Какие есть этапы во время разработки:

 Анализ задачи

 Сам процесс разработки

 Оптимизация

 Тестирования

 Сдача работы