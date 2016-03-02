ilyafan

Илья Шаблинский ilyafan

 
39 летБеларусь/Могилёв
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Интересуюсь обработкой изображений давно, с момента начала увлечения фотографией. Опыт приобретался по мере изучения Photoshop и толстых руководств по цветокоррекции Маргулиса. Теперь пробую себя в рамках профессиональных отношений. Цветокоррекцию предпочитаю делать в Photoshop по числам (света, тени, нейтральные, телесные тона), контраст, повышение резкости.

Photoshop
Портфолио
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