Интересуюсь обработкой изображений давно, с момента начала увлечения фотографией. Опыт приобретался по мере изучения Photoshop и толстых руководств по цветокоррекции Маргулиса. Теперь пробую себя в рамках профессиональных отношений. Цветокоррекцию предпочитаю делать в Photoshop по числам (света, тени, нейтральные, телесные тона), контраст, повышение резкости.