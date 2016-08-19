ilyagrekov

Дизайнер широкого профиля
Разработка логотипов, фирменных знаков, эмблем.
Разработка фирменного стиля.
Разработка иконок, систем визуальных коммуникаций.
Разработка шрифтов.
Создание орнаментальных композиций.
Создание макетов рекламной продукции для полиграфии.
Создание макетов рекламной продукции для широкоформатной печати.
Обработка фотографий.
Разработка упаковки.
Разработка маркировки для упаковки.
Разработка дизайна сайтов.
Создание флеш-анимации.
3D визуализация.
Проектирование интерьеров.
Проектирование изделий предметного дизайна.
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