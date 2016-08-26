Руководитель диджитал агентства - makhankov.pro
Комплексное продвижение вашего бренда с помощью спектра услуг в области дизайна, web-разработки и интернет-маркетинга
Осуществляемые услуги:
- LANDING PAGE (ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ) - Механизм, который приводит клиентов из сети интернет
- ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНЫ, САЙТЫ & ПОРТАЛЫ - Сайт - ваше лицо в интернете. А вы должны выглядеть хорошо, не так ли?
- РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ (КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА) - Ловим клиента на моменте формирования потребности
- ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ - Мгновенный отклик аудитории. Работа с репутацией бренда
- ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM - Эффективный канал трафика. Прямой контакт с целевой аудиторией
- ЛОГОТИПЫ & ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ - Привлекательный образ. Выделение среди конкурентов
- ПРОДАЮЩИЕ МАРКЕТИНГ-КИТЫ - Раскрывает ценность продукта. Повышает доверие клиентов
- ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ - Разработка привлекающей печатной продукции
- НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА - Повышение репутации бренда. Повышение лояльности клиентов
- ВИРУСНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ - Производство видеопродукции под ключ
- УПАКОВКА БИЗНЕСА - Комплексная упаковка Вашего бизнеса
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