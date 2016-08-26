ilyamakhankov

Илья ilyamakhankov

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Руководитель диджитал агентства - makhankov.pro

MAKHANKOV.PRO

Комплексное продвижение вашего бренда с помощью спектра услуг в области дизайна, web-разработки и интернет-маркетинга

Осуществляемые услуги:

  • LANDING PAGE (ПОСАДОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ) - Механизм, который приводит клиентов из сети интернет

  • ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИНЫ,  САЙТЫ & ПОРТАЛЫ - Сайт - ваше лицо в интернете. А вы должны выглядеть хорошо, не так ли?

  • РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ  (КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА) - Ловим клиента на моменте формирования потребности

  • ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ - Мгновенный отклик аудитории. Работа с репутацией бренда

  • ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM - Эффективный  канал трафика. Прямой контакт с целевой аудиторией

  • ЛОГОТИПЫ & ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ - Привлекательный образ. Выделение среди конкурентов

  •  ПРОДАЮЩИЕ     МАРКЕТИНГ-КИТЫ - Раскрывает ценность продукта. Повышает доверие клиентов

  • ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ   ПРОДУКЦИЯ - Разработка привлекающей печатной продукции

  • НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА - Повышение репутации бренда. Повышение лояльности клиентов

  • ВИРУСНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ - Производство видеопродукции под ключ

  • УПАКОВКА БИЗНЕСА - Комплексная упаковка Вашего бизнеса