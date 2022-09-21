ilyaptpv

Илья ilyaptpv

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист монтажа и съемки вижео, режиссер монтажа.

Всех приветствую! Меня зовут Илья, будем знакомы!

Расскажу немного о себе:

1) Владею навыками работы в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop. 

2) Навыки цветокоррекции, монтажа, раскадровки. Знание теории монтажа видео, динамики видео, стилизации. 

3) Опыт съемки документального-художественного фильма, мероприятий, видео для конкурсов и клипа. Опыт написания сценариев.

4) Мои сильные стороны: высокий уровень насмотренности, эрудиция, креативность, высокая работоспособность. Желание узнавать новое, умение работать в команде, ответственность. 

Хорошего дня!