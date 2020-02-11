ilyarazor97

Сделаю транскрибацию текста быстро и качественно
Выполню транскрибацию из -аудио и -видео файлов на русском языке до 60 минут
Сделаю качественный и быстрый перевод (аудио или видео) в текст.
Уберу повторы, слова-паразиты и т. д.
Файл может быть выполнен в следующих форматах: doc, docx или txt.
Нужно для заказа:
1. Если в записи присутствуют несколько лиц без представления - необходимо обозначить имена.
2. Ссылка на видео, аудио или на ссылка на любой файлообменник. А также Ваши пожелания по оформлению текста.