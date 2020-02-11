ilyarazor97

Сделаю транскрибацию текста быстро и качественно

Выполню транскрибацию из -аудио и -видео файлов на русском языке до 60 минут

Сделаю качественный и быстрый перевод (аудио или видео) в текст.

Уберу повторы, слова-паразиты и т. д.

Файл может быть выполнен в следующих форматах: doc, docx или txt.

Нужно для заказа:

1. Если в записи присутствуют несколько лиц без представления - необходимо обозначить имена.

2. Ссылка на видео, аудио или на ссылка на любой файлообменник. А также Ваши пожелания по оформлению текста.