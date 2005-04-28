ilybutihateu

Переводчик, репетитор английского языка для детей, копирайтер.

Приветствую.

Меня зовут Анастасия. Мой возраст никак не влияет на мое мышление и мировоззрение. Я достаточно толерантный человек, который понимает множество серьезных тем и поддерживает нетрадиционные вещи. Я умею глубоко размышлять, а также смотреть на свои мысли со стороны. Я вполне могу быть серьезным человеком, но в тоже время быть обычным, свободным подростком. Мне нравится наблюдать как меняется новое поколение, увлечения и тенденции своих сверстников. Для поддержания своего менталитета, я увлекаюсь историей прошлого, посещаю различные курсы, а иногда пишу короткие поэмы или стихотворения. Как обычный подросток, я интересуюсь субкультурой аниме, танцами и скейтбордингом.

О работе.

Обучение детей от 4-9 лет в легкой форме. Также перевод небольших текстов с английского на русский, и умение писать тексты на различные темы в любом формате и содержании (копирайтинг).