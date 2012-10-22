Дизайнер/ специалист по РЕКЛАМЕ

Если Вы:

- желаете сократить расходы;

- считаете нецелесообразным поручать вопросы, касающиеся рекламы, маркетинга и дизайна руководителям и менеджерам фирмы;

- нуждаетесь во временной замене штатного сотрудника или помощи ему в «пиковые» периоды;

- только выходите на рынок, и у вас нет достаточного объема работы для найма на постоянной основе специалиста по рекламе;

Сотрудничество с внештатным специалистом – наиболее выгодное решение!

Услуги

- Создание и поддержание фирменного стиля компании

- Поддержка корпоративного сайта, новостное сопровождение

- Планирование и реализация маркетинговых и рекламных программ компании

- Оценка эффективности рекламных мероприятий

- Подготовка рекламно-информационных материалов для проспектов, каталогов, журналов, web-сайта

- Планирование и размещение рекламы в СМИ. Дизайн макетов

- Обеспечение фирмы рекламно-сувенирной продукцией, POS материалами.

- Работа с наружной рекламой. Выбор подрядчика, контроль монтажа и последующего обслуживания. Согласование рекламных носителей в КГА УЭГС по СПб.

- Создание макетов полиграфической и сувенирной продукции. Выбор подрядчика. Контроль изготовления.

- Ведение документооборота с подрядчиками рекламной продукции

- Поздравление партнеров с праздниками

- Ведение базы данных партнеров, конкурентов, клиентов. СМС-оповещение.