Если Вы:
- желаете сократить расходы;
- считаете нецелесообразным поручать вопросы, касающиеся рекламы, маркетинга и дизайна руководителям и менеджерам фирмы;
- нуждаетесь во временной замене штатного сотрудника или помощи ему в «пиковые» периоды;
- только выходите на рынок, и у вас нет достаточного объема работы для найма на постоянной основе специалиста по рекламе;
Сотрудничество с внештатным специалистом – наиболее выгодное решение!
Услуги
- Создание и поддержание фирменного стиля компании
- Поддержка корпоративного сайта, новостное сопровождение
- Планирование и реализация маркетинговых и рекламных программ компании
- Оценка эффективности рекламных мероприятий
- Подготовка рекламно-информационных материалов для проспектов, каталогов, журналов, web-сайта
- Планирование и размещение рекламы в СМИ. Дизайн макетов
- Обеспечение фирмы рекламно-сувенирной продукцией, POS материалами.
- Работа с наружной рекламой. Выбор подрядчика, контроль монтажа и последующего обслуживания. Согласование рекламных носителей в КГА УЭГС по СПб.
- Создание макетов полиграфической и сувенирной продукции. Выбор подрядчика. Контроль изготовления.
- Ведение документооборота с подрядчиками рекламной продукции
- Поздравление партнеров с праздниками
- Ведение базы данных партнеров, конкурентов, клиентов. СМС-оповещение.
- Рекламные модули в СМИ121 просмотр
- Рекламные модули в СМИ142 просмотра
- Стенгазета105 просмотров
- Листовки108 просмотров
- Листовки145 просмотров
- Листовки100 просмотров
- Визитки107 просмотров
- Баннер111 просмотров
- Баннер131 просмотр
- Брендбук108 просмотров
- Брендбук102 просмотра
- Брендбук110 просмотров