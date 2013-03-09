ilyostakhirov

Web-разработчик, Верстальщик, Дизайнер

Сайт под ключ

- Создание сайтов (визитки, представительские, каталоги, и-магазины, порталы, социальные ресурсы... ),

- Создание интернет-магазинов и каталогов,

- Верстка шаблонов CMS Joomla, Opencart, Wordpress

- Установка, настройка компонентов и модулей CMS Joomla , Opencart ,Wordpress

Дизайн

- Разработка структурной модели сайта,

- Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,

- Создание редизайна существующих сайтов,

- Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.

Верстка

- кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка html и шаблонов Joomla, Opencart. Валидность по стандартам WC3.

- Адаптация / внедрение плагинов.