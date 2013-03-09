ilyostakhirov

Web-разработчик, Верстальщик, Дизайнер
Сайт под ключ
- Создание сайтов (визитки, представительские, каталоги, и-магазины, порталы, социальные ресурсы... ),
- Создание интернет-магазинов и каталогов,
- Верстка шаблонов CMS Joomla, Opencart, Wordpress
- Установка, настройка компонентов и модулей CMS Joomla , Opencart ,Wordpress
Дизайн
- Разработка структурной модели сайта,
- Разработка концепции дизайна главных и внутренних страниц сайтов,
- Создание редизайна существующих сайтов,
- Проведение аудита юзабилити и внесение корректировок в существующую структурную модель сайта с разработкой дизайна функциональных элементов.
Верстка
- кроссбраузерная html5/css3/jQuery верстка html и шаблонов Joomla, Opencart. Валидность по стандартам WC3.
- Адаптация / внедрение плагинов.