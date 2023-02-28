Frontend разработчик

Я обучался полтора года на frontend. Имеется куча работа с реальными клиентами, дипломные работы и просто "для души" сверстанные. Так же добавил сертификат, можете с ним ознакомиться. Стоимость работы небольшая, но работа делается раньше поставленных сроков, с полной поддержкой заказчика как на старте, так и после выполненной работы. Буду рад сотрудничество! Дублирую свой сайт-визитку, где есть несколько примеров хорошо написанного кода http://f0784626.xsph.ru/