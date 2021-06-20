Ключевые знания и навыки:-Опытный пользователь Adobe Photoshop, Figma,навык работы в Adobe XD и Adobe Illustrator
-Разработка индивидуального стиля
для сайтов, с соблюдением айдентики
-Разработка логотипов, баннеров и другой рекламной визуализации для компаний (в частности составление презентаций)
-Создание иллюстраций для различных гайдов, постов в социальных сетях, и др.
Моя работа состоит из:
-Обсуждение задачи (связь посредством соцсетей, телефона, почты- как вам удобнее)
-Анализ ЦА
-Разработка фирменного стиля
!Доступна постоянная связь со мной в течении всей работы над проектом
!Даю гарантию на доработки, если таковые возникают после сдачи проекта (в рамках ранее оговоренного тз)
Обо мне:
Закончила художественную школу, проходила курсы в Moscow Digital Academy по веб-дизайну
Опыт работы в аналитическом агентстве на позиции младшего дизайнера около года
Более 6 месяцев работаю непосредственно в качестве фрилансера (веб-дизайн, иллюстрирование, дизайн рекламной продукции)