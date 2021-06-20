Веб-дизайнер и иллюстратор: создаю иллюстрации, дизайню сайты и вашу рекламу

Ключевые знания и навыки:

-Опытный пользователь Adobe Photoshop, Figma,навык работы в Adobe XD и Adobe Illustrator

-Разработка индивидуального стиля

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для сайтов, с соблюдением айдентики

-Разработка логотипов, баннеров и другой рекламной визуализации для компаний (в частности составление презентаций)

-Создание иллюстраций для различных гайдов, постов в социальных сетях, и др.

Моя работа состоит из:

-Обсуждение задачи (связь посредством соцсетей, телефона, почты- как вам удобнее)

-Анализ ЦА

-Разработка фирменного стиля

!Доступна постоянная связь со мной в течении всей работы над проектом

!Даю гарантию на доработки, если таковые возникают после сдачи проекта (в рамках ранее оговоренного тз)

Обо мне:

Закончила художественную школу, проходила курсы в Moscow Digital Academy по веб-дизайну

Опыт работы в аналитическом агентстве на позиции младшего дизайнера около года

Более 6 месяцев работаю непосредственно в качестве фрилансера (веб-дизайн, иллюстрирование, дизайн рекламной продукции)