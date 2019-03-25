Beetle Web-Studio
Занимаемся созданием сайтов с 2009 года. Основное наше направление - это разработка сайтов на CMS WordPress. Также разрабатываем сайты с нуля и с использованием:
OpenCart;
Joomla;
DLE;
PrestaShop;
и на много другом
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$540
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Mixer.Money92 просмотра
Отзывы заказчиков
$385
10 баллов
5 лет назад
Всё сделано по ТЗ, а главное в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую!