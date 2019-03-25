im_beetle

Денис im_beetle

 
27 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Beetle Web-Studio

Занимаемся созданием сайтов с 2009 года. Основное наше направление - это разработка сайтов на CMS WordPress. Также разрабатываем сайты с нуля и с использованием:

OpenCart;

Joomla;

DLE;

PrestaShop;

и на много другом

WordPressOpenCartJoomlaPrestashopDLE
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$540
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$385
10 баллов
5 лет назад
Доработка функционала PDF просмотрщика (ч. 1)
Всё сделано по ТЗ, а главное в оговоренные сроки.
Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв