Копирайтер

Доброго времени суток! Меня зовут Екатерина, и я занимаюсь КопирайтингомСрочно нужен новый пост, а мыслей нет?Есть идея для поста, но нет времени или возможности ее реализовать?Есть пост, но ты не уверен в его грамотности/стилистике?Я здесь для того, чтобы решить твои проблемы! 

Что я могу предложить?

Продающий/рекламный пост - 500р

Развлекательный/информационный пост - 400р

Сторителлинг/личный пост - 450р

А теперь самое интересное! Я напишу за тебя контент-план: 15 или 30 постов на тематику блога, причём это будут и продающие, и информационные, и просто разговорные посты! Представляешь, 50% работы над блогом облегчается! Прилагается документ с текстами постов, датами выхода, днями недели. Просто следишь за графиком постов и выкладываешь уже готовые! Ну здорово же!

Контент-план: 15 постов = 3300р

Контент-план: 30 постов = 6500р

К каждому контент-плану прилагается консультация по стилистике написания и оформлению постов, полезные советы для дальнейшего ведения блога и, собственно, моя работа, которой вы на 100% останетесь довольны!Также, беру блоги на постоянное сопровождение по копирайтингу. Я становлюсь вашим постоянным копирайтером, и вы сможете обращаться ко мне в любое время с просьбой написать тот или иной пост, подкорректировать готовый, либо написать пост по аудио-сообщению. Условия такого сотрудничества и цены обсуждаются отдельно в личных сообщениях 