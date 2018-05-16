imanutinova

SMM менеджер

Что конкретно я для Вас сделаю?

— Создам единый фирменный стиль оформления для постов.

— Создам контент-план, который будет доносить ключевые идеи.

— Внедрю в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулировать заявки.

— Опубликую специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво привлекут клиентов.

— Проведу несколько активностей для продвижения вашей группы БЕЗ БЮДЖЕТА.

— Сделаю специальные посты, которые будут стимулировать клиентов обращаться.

— и это далеко не все...Сможете ли вы сделать это самостоятельно? Скорее всего, у Вас на это просто не хватит времени.Кто я такая и почему ко мне можно обратиться?Меня зовут Екатерина, я специалист по продвижению в соц. сетях, смм-менеджер.

Я прошла серьезные курсы повышения квалификации по продвижению ВКонтакте.Вероятно, что за ближайший месяц я сделаю для вашей группы гораздо больше, чем было сделано за все это время до. Если вам интересно обсудить возможность, чтобы я взяла именно ваш проект и мы серьезно над ним поработали — пишите мне в личные сообщения https://vk.com/im.