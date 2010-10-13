Я очень хочу работать в уютной конторке в центре города, сидеть за своим компом и увеличивать в фотошопе теткам сиськи и дядькам письки. При этом желательно не для сайта знакомств, а для какого-нибудь порносайта, чтобы знакомым томно говорить "я работаю в порно-индустрии", а родителям "я работаю в глянце".
но я в душе не...сколько за это платят и как в принципе пробиться на этот рынок.
Портфолио
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