Адекватный думающий человек способен справиться с любой задачей
Мой опыт - богатый и разнообразный,
начиная с института (специальность "промышленная электроника"), заканчивая курсами программирования, иностранных языков.
Навыки
Перевожу с английского на русский, с итальянского на русский, с русского на итальянский.
В течение последних трех лет пишу статьи для интернета, разные, в том числе продающие: лендинги, письма для рассылки и многое другое.
Предпочитаю
Долгосрочное сотрудничество
Переводы
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