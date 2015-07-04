imarus

Инна Маруськова imarus

 
61 годУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Адекватный думающий человек способен справиться с любой задачей

Мой опыт - богатый и разнообразный,

начиная с института (специальность "промышленная электроника"), заканчивая курсами программирования, иностранных языков.

Навыки

Перевожу с английского на русский, с итальянского на русский, с русского на итальянский.

В течение последних трех лет пишу статьи для интернета, разные, в том числе продающие: лендинги, письма для рассылки и многое другое.

Предпочитаю

Долгосрочное сотрудничество

Переводы
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#1296
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
#7719