Адекватный думающий человек способен справиться с любой задачей

Мой опыт - богатый и разнообразный,

начиная с института (специальность "промышленная электроника"), заканчивая курсами программирования, иностранных языков.

Навыки

Перевожу с английского на русский, с итальянского на русский, с русского на итальянский.

В течение последних трех лет пишу статьи для интернета, разные, в том числе продающие: лендинги, письма для рассылки и многое другое.

Предпочитаю

Долгосрочное сотрудничество