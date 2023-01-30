Поиск работы творческого фрилансера
-55 лет, высшее экономическое образование
-уверенный пользователь ПК
-знание бухгалтерского учета РБ, общие представления о бухгалтерском учете РП
-управленческий учет
-умение работать с социальными сетями
-опыт работы с рекламой google
-польский язык: учусь на уровне А2
-предпочтительно работа онлайн
-занимаюсь творческой работой в сфере туризма, имею много наработок в этой области
-ответственная, трудолюбивая, на меня можно смело положиться, не пожалеете
-большая просьба не предлагать работу, которая требует первоначальных вложений