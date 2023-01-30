Поиск работы творческого фрилансера

-55 лет, высшее экономическое образование

-уверенный пользователь ПК

-знание бухгалтерского учета РБ, общие представления о бухгалтерском учете РП

-управленческий учет

-умение работать с социальными сетями

-опыт работы с рекламой google

-польский язык: учусь на уровне А2

-предпочтительно работа онлайн

-занимаюсь творческой работой в сфере туризма, имею много наработок в этой области

-ответственная, трудолюбивая, на меня можно смело положиться, не пожалеете

-большая просьба не предлагать работу, которая требует первоначальных вложений