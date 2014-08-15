Тестирование, моделирование, перевод, Windows
Исабеков Эмиль Карлович
24.04.1987 года рождения
Образование: высшее, инженер бытовой аппаратуры.(Томский Университет СИстем управления- ТУСУР)
Опыт работы: Elecard.com - техническая поддержка с 2010 года по настоящее время.
Навыки: directshow, QA, опытный пользователь Windows, работа с любым софтом и кодеками.
Иностранные языки: английский технический, разговорный.
Семейное положение: женат, ребенок
Личный качества: ответственность.
Способы оплаты: Sberbank online, Paypal, VTB24
Действие аккаунта приостановлено!