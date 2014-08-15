Тестирование, моделирование, перевод, Windows

Исабеков Эмиль Карлович

24.04.1987 года рождения

Образование: высшее, инженер бытовой аппаратуры.(Томский Университет СИстем управления- ТУСУР)

Опыт работы: Elecard.com - техническая поддержка с 2010 года по настоящее время.

Навыки: directshow, QA, опытный пользователь Windows, работа с любым софтом и кодеками.

Иностранные языки: английский технический, разговорный.

Семейное положение: женат, ребенок

Личный качества: ответственность.

Способы оплаты: Sberbank online, Paypal, VTB24