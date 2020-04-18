imedasheriphadze

Адаптивный сайт под ключ

Здравствуйте!Меня завут Имеда Шерифадзе 1968 года рождения в Грузию, г.Батуми.По специальности я IT менеджер и роботаю в Грзуию на гл. почте IT менеджером.Поралерно занимаюс интернет бизнесом, т.и. являюс основателом бинес системы "SecretMillionera"Что я сделаю:1.Создаю адаптивный сайт под ключ под любым устройством2. Создаю сайт воронка для контекстной рекламы яндекс директ3. Создаю почтовой рассылка на сервис justclick.ru и в нем заражить необходимыми письма4. Создаю контекстной рекламы яндекс директНаши координаты:mob: +995555459270viber: +995555459270whatsApp: +995555459270skype: imedasherifadzee-mail: [email protected]С уважением Имеда Шерифадзе