imediacom

Константин imediacom

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SMS оплата поинтов в Social Engine

    $100

    Необходимо написать и установить модуль SMS покупки Поинтов для Social Engine 3.19. Использовать систему приему платежей a1pay.ru (А1 Агрегатор) или любую аналогичную (например sms.замок - smszamok.ru или даже openbill.ru). Покупки поинтов должна происходить без перехода ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад