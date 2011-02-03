Необходимо написать и установить модуль SMS покупки Поинтов для Social Engine 3.19. Использовать систему приему платежей a1pay.ru (А1 Агрегатор) или любую аналогичную (например sms.замок - smszamok.ru или даже openbill.ru). Покупки поинтов должна происходить без перехода ...