$250
Необходимо внести изменения в сайте согласно техническому заданию и имеющимся PDF шаблону разметки. Сайт работает на платформе Amiro.CMS. Кратко об объеме работ: 1. ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Необходимо внести изменения в сайте согласно техническому заданию и имеющимся PDF шаблону разметки. Сайт работает на платформе Amiro.CMS. Кратко об объеме работ: 1. ...
Необходимо написать и установить модуль SMS покупки Поинтов для Social Engine 3.19. Использовать систему приему платежей a1pay.ru (А1 Агрегатор) или любую аналогичную (например sms.замок - smszamok.ru или даже openbill.ru). Покупки поинтов должна происходить без перехода ...