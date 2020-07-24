imigorthic

Игорь Малахов imigorthicimigorthic
Ключевые компетенции:
Опыт созданияпроектной документации, разработка планов зданий и сооружений различного
назначения в учебных целях (жилой дом, ресторан, школа)
Владею навыками 3дмоделирования и визуализации
Имею опыт организациимероприятия с количеством участников в 50 человек
Имею опыт проведениягеодезических работ и изысканий
Ключевые навыки:
Владение ключевымикомпонентами Microsoft Office
Владение BIM ПО: Autodesk “Revit”, Autodesk “AutoCAD”, Autodesk“Civil 3D”, FireCat “Pyrosim”, FireCat “Pathfinder”;- Владение ПО моделирования и визуализации: Act-3D “Lumion”, Autodesk “3dsMax”, Adobe “Photoshop”, Corel «Painter”, CELSYS “CLIP STUDIO”
Знание базынормативных документов строительства;
Опубликованные работы 2д графики: https://www.deviantart.com/igorthic