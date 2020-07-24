imigorthic

Ключевые компетенции:

Опыт созданияпроектной документации, разработка планов зданий и сооружений различного

назначения в учебных целях (жилой дом, ресторан, школа)

Владею навыками 3дмоделирования и визуализации

Имею опыт организациимероприятия с количеством участников в 50 человек

Имею опыт проведениягеодезических работ и изысканий

Ключевые навыки:

Владение ключевымикомпонентами Microsoft Office

Владение BIM ПО: Autodesk “Revit”, Autodesk “AutoCAD”, Autodesk“Civil 3D”, FireCat “Pyrosim”, FireCat “Pathfinder”;- Владение ПО моделирования и визуализации: Act-3D “Lumion”, Autodesk “3dsMax”, Adobe “Photoshop”, Corel «Painter”, CELSYS “CLIP STUDIO”

Знание базынормативных документов строительства;

Опубликованные работы 2д графики: https://www.deviantart.com/igorthic