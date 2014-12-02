Joomla, Joomshopping и другие CMS.

Выполняю работы:

- установка и настройка любых CMS на ваш хостинг/виртуальный сервер

- установка шаблонов, плагинов, модулей, расширений на любые CMS

- правка ошибок установок расширений (в том числе за недобросовестными исполнителями)

- перенос сайтов с хостинга на хостинг

- бэкапирование Ваших сайтов

- восстановление сайта из бэкапа (при его наличии у Вас)

- внутренняя SEO-оптимизация (с участием Вашего SEO-специалиста, только техническая составляющая) с учетом особенностей используемой CMS

- консультативные услуги по выбору хостинга, регистратора доменов

и многое другое связанное с сайтами на платных/бесплатных CMS

ВНИМАНИЕ!

Не выполняю работы:

- продвижение сайтов

- настройки рекламных кампаний

- составление семантического ядра и прочее

P.S. съел собаку на Joomla и Joomshopping, за вознаграждение отвечу на любые вопросы.