Выполняю работы:
- установка и настройка любых CMS на ваш хостинг/виртуальный сервер
- установка шаблонов, плагинов, модулей, расширений на любые CMS
- правка ошибок установок расширений (в том числе за недобросовестными исполнителями)
- перенос сайтов с хостинга на хостинг
- бэкапирование Ваших сайтов
- восстановление сайта из бэкапа (при его наличии у Вас)
- внутренняя SEO-оптимизация (с участием Вашего SEO-специалиста, только техническая составляющая) с учетом особенностей используемой CMS
- консультативные услуги по выбору хостинга, регистратора доменов
и многое другое связанное с сайтами на платных/бесплатных CMS
ВНИМАНИЕ!
Не выполняю работы:
- продвижение сайтов
- настройки рекламных кампаний
- составление семантического ядра и прочее
P.S. съел собаку на Joomla и Joomshopping, за вознаграждение отвечу на любые вопросы.