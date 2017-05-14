imil17

Эмиль imil17

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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Opencart
Понятное и доступное ТЗ. Все файлы нужные были предоставлены. Оплата по факту без каких либо проблем. Рекомендую!)
Снова обратился к Алексею. Все сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
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ocStore
Было приятно работать с Эмилем! Четко поставленная задача, оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую!
Алексей, сделал все быстро и качественно! Остался доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв