Есть шаблон с демо-данными их нужно установить на opencart.
- $5Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
1) Убрать некоторые кнопки с сайта 2) Заменить один блок на новый ( блок с пунктами на информацию о нас) 3) Сделать, чтоб шапка прилепала к верху при скроле 4) Удалить один ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
установит этот шаблон https://demo.yootheme.com/joomla/fjord с демо-данными, шаблон предоставлю.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
Нужно установить шаблон и демо-данные на OcStore, шаблон скину. Желательно сначала установить на Ваш хостинг для проверки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть шаблон Лайтшоп на OC, там есть каталог товаров, необходимо сделать так чтобы было 2 разных каталога, по словам техподдержки, стандартным функционалом это не предусмотрено. Обязательно пишите цену работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $70
Нужно всего 5 страниц: главная , каталог , лента каталога , афиша , лк(под Лк подразумевается, карточка компании, в которую можно будет добавлять информацию о компании). Тз пока в разработке. Дизайн страниц тоже, пришлем в ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужно сделать следующее: 1) На сайте стоят банеры но их нельзя менять через админ панель. Нужно сделать это возможным 2) На одной странице подправить ошибку из-за которой элементы расположены не правильно 3) ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно внести небольшое количество правок на сайт на вордперсс.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать скрипт для обложки вконтакте. Чтобы в шапке показывалось фото и имя последнего вступившего и сумма денежного призаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужно сверстать сайт на wordpress, 13 страниц. Обязательно адаптив. Макеты вышлем. Укажите пожалуйста срок.HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно сделать анимационный видеоролик с инфографикой. Портфолио обязательно. Длинна ролика 1,5 - 2 минутыВидеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад
Натянуть макеты на движок вордпресс. Нужен адаптив. Цены примерно знаем, но все же, просьба указывать предварительную стоимость и сроки, без этого рассматриваться не будетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать дизайн лэндинга под несколько ниш. Прикладывайте, пожалуйста, свои работы и приблизительную цену.Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать сайт на wordpress с готовым дизайном, который предоставляем мы. В заказе писать цену и сроки.Веб-программирование18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно подключить на готовый сайт скрипт, чтоб при нажатии на кнопку выдавалось рандомное слово. Скрипт при необходимости могу скинуть? Пишите пожалуйста ценуВеб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить директ для диетолога(около 1000 ключевиков) и рся Заявки без цен и сроков работы не рассматриваютсяКонтекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен хороший интернет-магазин детской одежды с возможностью добавления товаров, товаров больше 100. Стоимость оговаривается индивидуально.Интернет-магазины27 заявокЗакрыт8 лет назад