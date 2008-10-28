imitator

Дмитрий imitator

 
36 летРоссия/Славянск-на-Кубани
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Стихи и тексты.

[email protected]

237343707

Частично занят пректами

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Отзывы заказчиков
PrettyFly
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
15 лет назад
SEO-текст на главную
Дмитрий качественно и в кратчашие сроки написал отличный SEO-текст на главную. Прекрасный исполнитель! Рекомендую.
Хороший человек с которым приятно работать. Все четко, ясно и по делу. Оплата вовремя, и в полном размере, рекомендую.
Ответный отзыв
PetrPavel
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Стихотворная речевка в стиле РЭП, ХИП-ХОП, эРэНБи
Дмитрий Спасибо! Быстро справился с работой оперативно внес коррективы. даже после полной оплаты, охотно выполнил все возникшие дополнения рекомендую
Все четко и красиво.Оплата вовремя.Приятно работать с таким человеком. До новых работ
Ответный отзыв