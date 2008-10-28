Стихи и тексты.
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Частично занят пректами
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Написание стиха248 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
15 лет назад
Дмитрий качественно и в кратчашие сроки написал отличный SEO-текст на главную. Прекрасный исполнитель! Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший человек с которым приятно работать. Все четко, ясно и по делу. Оплата вовремя, и в полном размере, рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Дмитрий Спасибо! Быстро справился с работой оперативно внес коррективы. даже после полной оплаты, охотно выполнил все возникшие дополнения рекомендую
Ответный отзыв
Все четко и красиво.Оплата вовремя.Приятно работать с таким человеком. До новых работ